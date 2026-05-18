திருத்தங்கல் பேருந்து நிலையத்தில் ஆக்கிரமித்து கனரக வாகனங்களை நிறுத்தியவா்களுக்கு அபராதம்!

/
திருத்தங்கல் புதிய பேருந்து நிலையத்தில் ஆக்கிரமித்து கனரக வாகனங்களை நிறுத்தியவா்களுக்கு சிவகாசி மாநகராட்சி நிா்வாகம் ஞாயிற்றுக்கிழமை அபராதம் விதித்தது.
திருத்தங்கல் புதிய பேருந்து நிலையத்தில் ஆக்கிரமித்து கனரக வாகன நிறுத்துபவா்களுக்கு அபராதம் விதிக்க, மாநகராட்சி ஆணையா் கே. சரவணன் உத்தரவிட்டாா்.
இதையடுத்து, மாநகராட்சி திட்டமிடுநா் மதியழகன், மேற்பாா்வையாளா் முத்துராஜ் ஆகியோா் திருத்தங்கல் புதிய பேருந்து நிலையத்தில் ஆக்கிரமித்து கனரக வாகனங்களை நிறுத்தியிருந்த இளையராஜா, பாலாஜி உள்ளிட்ட நான்கு பேருக்கு தலா ரூ. 500 வீதம் மொத்தம் ரூ.2,000 அபராதம் விதித்தனா்.
தொடர்புடையது
அரியலூரில் பராமரிப்பு இல்லாத புதிய பேருந்து நிலையம்!
நாகையில் பேருந்துகள் இயக்கப்படாததால் சாலை மறியல்
தேசிய நெடுஞ்சாலைகளில் கனரக வாகனங்களை நிறுத்தக் கூடாது: உச்சநீதிமன்றம் உத்தரவு
பேருந்துகள் வராததால் வியாபாரிகள், பொதுமக்கள் முற்றுகை போராட்டம்
விடியோக்கள்
வீடியோக்கள்
வெளியானது 'தி ரேஜ்' லிரிக் பாடல்!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
9 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்
வெளியானது பிளாஸ்ட் டிரைலர்!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
10 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்
தவெக அரசுக்கு 6 மாதங்கள் அவகாசம் கொடுங்கள்: கமல்ஹாசன் | CM Vijay | Kamal Haasan |
தினமணி செய்திச் சேவை
10 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்
#ipl2026 | சிஎஸ்கே பிளே ஆஃப் செல்ல என்னென்ன வாய்ப்புகள் உள்ளன? | Chennai Super Kings | CSK vs SRH |
தினமணி செய்திச் சேவை
12 மணி நேரங்கள் முன்பு