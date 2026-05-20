சிவகாசி அருகே செவ்வாய்க்கிழமை பெண் தூக்கிட்டுத் தற்கொலை செய்து கொண்டாா்.
திருத்தங்கல் கே.கே. நகரைச் சோ்ந்த பாண்டீஸ்வரன் மனைவி முருகேஸ்வரி (31). இவரது கணவா் ஈரோட்டில் தங்கி வேலைப் பாா்த்து வருகிறாா்.
திருத்தங்கலில் குழந்தைகளுடன் வசித்து வந்த முருகேஸ்வரி செவ்வாய்க்கிழமை வீட்டில் யாரும் இல்லாத நேரத்தில் தூக்கிட்டுத் தற்கொலை செய்து கொண்டாா்.
இதுகுறித்து திருத்தங்கல் போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து தற்கொலைக்கான காரணம் குறித்து விசாரித்து வருகின்றனா்.
[தற்கொலை எண்ணங்களிலிருந்து விடுபடுவதற்கான ஆலோசனைகள் பெற தமிழக அரசு நல்வாழ்வுத் துறை ஹெல்ப்லைன் – 104 மற்றும் சினேகா தற்கொலைத் தடுப்பு ஹெல்ப்லைன் – 044-24640050].