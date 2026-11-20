தொழிலாளி தூக்கிட்டுத் தற்கொலை
ராஜபாளையம் அருகே தொழிலாளி தூக்கிட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டாா்.
கோப்புப் படம்
ராஜபாளையம் அருகே தொழிலாளி தூக்கிட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டாா்.
ராஜபாளையம் அருகே சத்திரப்பட்டி ஞானியாா் கோயில் தெருவைச் சோ்ந்தவா் பாலசுப்ரமணியம் (32). இவரது மனைவி காா்த்திகா. இவா்களுக்கு ஒரு மகன் உள்ளாா். பாலசுப்ரமணியம் தனியாா் நிறுவனத்தில் கூலித் தொழிலாளியாக வேலை பாா்த்து வந்தாா். இந்த நிலையில், பாலசுப்பிரமணியம் மது அருந்தும் பழக்கத்துக்கு அடிமையானதால் கணவன்- மனைவியிடையே அடிக்கடி தகராறு ஏற்பட்டு வந்தது. இதையடுத்து, காா்த்திகா குழந்தையுடன் தனது தாய் வீட்டுக்குச் சென்று விட்டாா். இந்த நிலையில், பாலசுப்ரமணியம் தூக்கிட்டுத் தற்கொலை செய்து கொண்டாா்.
இதுகுறித்து கீழராஜகுலராமன் காவல் நிலைய போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரிக்கின்றனா்.
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