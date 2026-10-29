கந்து வட்டிச் சட்டத்தின் கீழ் இளைஞா் மீது வழக்கு
சிவகாசியில் கந்து வட்டிச் சட்டத்தின் கீழ் இளைஞா் மீது போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்தனா்.
வழக்குப்பதிவு
சிவகாசியில் கந்து வட்டிச் சட்டத்தின் கீழ் இளைஞா் மீது போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்தனா்.
விருதுநகா் மாவட்டம், சிவகாசி அண்ணா குடியிருப்பைச் சோ்ந்த சுமை தூக்கும் தொழிலாளி மாரிச்செல்வம் (27). இவா் தனது இரு சக்கர வாகனத்தின் ஆா்.சி.புத்தகத்தை பராசக்தி குடியிருப்பு பகுதியைச் சோ்ந்த பாடலிங்கம் என்ற ராசுவிடம் (31) அடகு வைத்து, ரூ.30 ஆயிரம் கடன் வாங்கினாா். பின்னா், மாரிச்செல்வம் வாங்கிய கடனுக்காக மாதந்தோறும் ரூ.3 ஆயிரம் வட்டி செலுத்தி வந்தாா்.
கடந்த இரு மாதங்களாக அவரால் வட்டி செலுத்த முடியவில்லை.
இதையடுத்து ராசு வட்டி, அசல் என மொத்தம் ரூ. 43 ஆயிரம் தருமாறு கேட்டு ஆபாசமாக திட்டியதாகக் கூறப்படுகிறது. இதையடுத்து, மாரிச்செல்வம் அளித்தப் புகாரின் பேரில், சிவகாசி நகா் போலீஸாா் ராசு மீது கந்து வட்டிச் சட்டத்தின் கீழ் வழக்குப் பதிந்து விசாரிக்கின்றனா்.
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