சிரி... சிரி...

என்னது... நூறு ரூபாய்க்கு குறைஞ்சு தர்மம் வாங்க மாட்டீயா?

Updated On :28 பிப்ரவரி 2026, 10:39 pm

'தங்கம் என்ன விலை விக்குது தெரியுமா, தாயி?'

-அ.சுஹைல் ரஹ்மான், திருச்சி.

'வாங்குன கடனை எப்படிடா அடைக்கப் போறே?'

'புதுசா யார்கிட்டயாவது கடன் வாங்கித்தான்!'

-ஏ. மூர்த்தி, புல்லரம்பாக்கம்.



'பத்து நிமிஷம்தான் நடந்தேன்... அதுக்குள்ள சுகர் ரொம்ப குறைஞ்சுப் போச்சு!'

'ஆச்சரியமாயிருக்கே!'

'நான் சுகர் வாங்கிட்டுப் போன பையில ஓட்டை இருந்தது... நான் கவனிக்கலை!'

-தீபிகா சாரதி, சென்னை- 5.



'ஃபர்ஸ்ட் ஆஃபுக்கு அப்புறம் தான் பிக்அஃப் ஆச்சு!'

'படமா?'

'இல்லை... பாப்கார்ன் சேல்ஸ்!'

-எம்.ஏ.ஆதம், அரக்கோணம்.



'நீ பகல்லதானப்பா பிச்சை எடுக்கிற... அப்புறம் ஏன் உன்னை ராப்பிச்சைன்னு கூப்பிடுறாங்க?'

'நான் நல்லா ராப் சாங்ஸ் பாடி பிச்சை எடுப்பேன், தாயி!'

-சு.அருண் பிரகாஷ், தூத்துக்குடி.



'போரில் எதிரிக்கு இரட்டை வெற்றியாமே?'

'ஆமாம், போர்க்களத்தில் நம் படையினரை வீழ்த்திவிட்டான்... நம் மன்னர் ஒளிந்திருந்த பதுங்குக் குழியையும் கண்டுபிடித்துவிட்டான்!'



'அமைச்சரே... இன்று என்னென்ன நிகழ்ச்சிகள்?'

'அரசவையில் புலவரின் பாடலைக் கேட்ட பின், மகாராணியுடன் நகர்வலம் செல்கிறீர்கள், மன்னா!'

'ஒரே நாளில் இரண்டு தண்டனையா?'

-பேகம்பூர் ஷம்மு, திண்டுக்கல்.



'ஹோட்டலுக்குப் போய் உட்கார்ந்து பேசலாமா?'

'காசு குறைவா இருக்கு... டீக் கடையிலேயே நின்னு பேசலாம்!'



'பஸ்ல இடமிருக்கா?'

'எங்கே போக?'

'சமோசா, வடை விற்க...'



'ஒரேயொரு ஆளுக்கு ரெண்டு டீ எதுக்கு?'

'இன்னோரு டீ காசுதரப் போறவருக்கு... அவர் பின்னாடி வர்றார்!'

- பர்வதவர்த்தினி, பம்மல்.



'நல்ல வேலைக்காரியாச்சே... ஏன் வேலையைவிட்டு நிறுத்திட்டே?'

'வீட்டுக்கு வர்ற விருந்தாளிங்கயெல்லாம் என்னைவிட அவ அழகாயிருக்கான்னு சொன்னாங்க!'



'நேத்து ராத்திரி நீ குடிச்சிட்டு வந்ததை எப்படி உன் மனைவி கண்டுபிடிச்சா?'

'வீட்டுக்கதவை தட்டி, 'ரூம் வாடகைக்குக் கிடைக்குமா?'ன்னு கேட்டுட்டேன்!'



'படிச்சிட்டு எந்த வேலைக்கும் போகாம ஊரைச் சுத்திக்கிட்டு இருந்தானே உங்க பையன்... இப்ப அவன் என்ன பண்றான்?'

'அவனுக்குக் கல்யாணம் பண்ணிவச்சேன்... பொண்டாட்டி சொல்ற வேலையெல்லாம் ஒழுங்கா செய்யறான்!'



'நீ செஞ்ச சாப்பாட்டை ஒரு நாய்கூடத் தின்னாது...'

'சத்தம் போட்டு பேசாதீங்க... உள்ளே உங்கம்மாவும் உங்க தங்கச்சியும் இதைத்தான் சாப்பிடுறாங்க!'

-கே.இந்து குமரப்பன், விழுப்புரம்.



'அது டவுன் மாடுன்னு எப்படி கரெக்டா சொல்றே?'

'புல்லு கொடுத்தா முட்ட வருது... பாலிதீன் பேப்பர்னா விரும்பிச் சாப்பிடுதே!'

-வி.ரேவதி, தஞ்சை.

