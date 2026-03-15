சிரி... சிரி...

'ஏன் அவர் ஆமை வடை வேண்டாங்கிறார்?'
'அவர் பியூர் வெஜிடரியனாம்!'
-வி.எஸ்.மங்கை, நங்கநல்லூர்.
'எப்போதும் உனக்குச் சாப்பாடு ஞாபகம் தானா?'
'இல்லையே... அப்பப்ப டிபன் ஞாபகமும் வரும்!'
- பர்வதவர்த்தினி, பம்மல்.
'சொந்த வீடு கட்டியும் ஏன் கவலையா இருக்கீங்க?'
'வீடு கட்டி முடித்த பிறகு நிலத்தோட சொந்தக்
காரன் வந்துட்டானே!'
'அந்த லேடீஸ் டைலர்கூட என்ன சண்டை?'
'ஜன்னல் வச்ச ஜாக்கெட்ல ரிமோட்ல திறக்கற மாதிரி டோர் வெச்சு தைச்சிருக்காரு !'
-எம்.பி.தினேஷ், இடையர்பாளையம்.
'கல்யாண மேடையை ஏன் படகு வடிவத்துல அமைச்சிருக்காங்க?'
'இந்தக் காதல் ஜோடி அடிக்கடி பீச்ல மீட் பண்ணி கல்யாணம் பண்ணிக்கிறாங்களாம்!'
'கண் டாக்டரை லவ் பண்றேன்டி!'
'பெஸ்ட் ஆப் 'லுக்'! '
'டார்லிங், உன்னை கண் கலங்காம வச்சிக் காப்பாத்துவேன்!'
'உங்களை எப்படி நம்புறது?'
'ரமா, உமாலாம் நம்புனாங்களே... அது மாதிரிதான்!'
'சேர்ந்தே இருப்பது எது புலவரே?'
'வாரப்பத்திரிகையும் மன்னர் ஜோக்ஸூம், அரசே!'
'ஃபேஸ்புக்ல நண்பரான அந்தப் பையனை கட்டிக்கிறதுல என்ன சிக்கல்?'
'எங்கப்பா 'லைக்' பண்ண மாட்டேங்கிறாரே!'
-பர்வீன் யூனுஸ், சென்னை.
'மன்னர் யாருக்கு மிகவும் அஞ்சுவார்? ராணிக்கா? எதிரிக்கா?'
'புலவரை விட்டுவிட்டீர்களே!'
'பதுங்குக் குழியே கதி என்று கிடந்தால் எப்படி மன்னா?'
'இதை போர் ஓலை அனுப்பும் அண்டை நாட்டு மன்னர்களிடம் கேள்!'
'நம்ப ராப்பிச்சைக்கு எவ்வளவு கிண்டல் பாருடீ...?'
'என்ன விஷயம்?'
'பாவம்னு நினைச்சு சோறு போட்டா, 'குக்கர்ல இன்னைக்கு சோறு வழியலையா தாயி?'ன்னு கேக்கறாண்டி!'
'எனக்குச் சிக்கனமே இல்லைனு சொல்றியேன்னு, 'சிக்கனமாக வாழ்வது எப்படி?'ங்கிற புத்தகத்தை வாங்கிட்டு வந்திருக்கேன் பாரு..!'
'வெளங்கிடும் போங்க ... ஐந்நூறு ரூபா கொடுத்து யாராவது ஐம்பது பக்க புத்தகத்தை வாங்குவாங்களா?'
' என்ன மாமா உங்க பொண்ணு இப்படிச் சத்தமா பேசறா?'
'நான்தான் முதல்லயே சொல்லியிருக்கேனே மாப்ளே... அவ 'கூச்சல் சுபாவம் உள்ளவ'ன்னு!'
'அவனுக்கு ஏன் கடன் கிடையாதுன்னு சொல்லி அனுப்பிட்டே?'
'எப்படி திருப்பித் தருவேன்னு கேட்டதுக்கு, 'ஆன்லைன் ரம்மில ஜெயிச்சாவது தந்துடுவேன்'னு சொன்னானே.!'
'நான் எப்பயாச்சும் கோவமா இருந்தா, உடனே என் மனைவி வந்து என்னை சாந்தப்படுத்திடுவா!'
'எப்படி சார்?'
'அவளோட கோவத்தைக் காட்டித்தான்!'
-வி.ரேவதி, தஞ்சை.
