வடை பவுடர்

தேவையான பொருள்கள்:
தோல் நீக்கிய உளுந்தம் பருப்பு - 250 கிராம்
மிளகு -20
காய்ந்த மிளகாய் - மூன்று
பெருங்காயத்தூள் - சிறிதளவு
உப்பு -தேவையான அளவு.
செய்முறை:
உளுந்தம்பருப்பு, மிளகு, காய்ந்த மிளகாயை மெஷினில் கொடுத்து நைஸாக அரைக்கவும் (மிக்ஸியிலும் அரைக்கலாம்). பிறகு இதனுடன் உப்பு, பெருங்காயத்தூள் சேர்த்துக் கலந்து வைக்கவும்.
குறிப்பு: தேவைப்படும்போது, மாவுடன் தண்ணீர் கலந்து கெட்டியாகப் பிசையவும். கோஸ் துருவல், நறுக்கிய கீரை, வெங்காயம் என விருப்பமானதைச் சேர்த்து, பிசைந்து வடைகளாகத் தட்டி, எண்ணெயில் பொரித்தெடுக்கலாம்.
