Dinamani
மனதின் குரல் நிகழ்ச்சி: வெய்யிலில் இருந்து மக்கள் தற்காத்துக் கொள்ள பிரதமர் மோடி அறிவுறுத்தல்!சென்னை: கோயம்பேட்டில் காரை ஏற்றி இளம்பெண் கொலை பெட்ரோல், டீசல் ஏற்றுமதி மீதான கொள்ளை லாபத் தடுப்பு வரியில் தளர்வு: ஜூன் 1 முதல் அமல்தில்லியில் மெட்ரோ நிலையம் அருகே அடுக்குக் கட்டடம் இடிந்து விபத்து: 12 பேர் மீட்புஇரண்டாம் முறையாக பட்டம் வெல்வது யாா்? பெங்களூரு - குஜராத் இன்று மோதல்! 1,200 கோயில்களின் நகைகள், சொத்துகள் விரைவில் கணக்கெடுப்பு: திருவிதாங்கூா் தேவஸ்வம் திட்டம்கடற்கரை - செங்கல்பட்டு மின்சார ரயில்: உச்ச நேரங்களில் 6 - 10 நிமிஷங்களுக்கு ஒரு ரயில்!
/
தினமணி கதிர்

இந்தியாவின் சொர்க்கப் பறவை

கோடைக்காலத்தில் பறவைகளும் அதிசயங்களை நிகழ்த்தும். இந்தப் பருவத்தில்தான் வலசை போகும் வண்ணமயமான பறவைகள் மகரந்தச் சேர்க்கைக்காக செடி, கொடிகளைத் தேடி வரும். இவற்றைப் பார்க்க மகிழ்ச்சியாக இருக்கும்.

News image

இந்திய பீட்டா

Updated On :31 மே 2026, 12:47 pm IST

தினமணி செய்திச் சேவை

கோடைக்காலத்தில் பறவைகளும் அதிசயங்களை நிகழ்த்தும். இந்தப் பருவத்தில்தான் வலசை போகும் வண்ணமயமான பறவைகள் மகரந்தச் சேர்க்கைக்காக செடி, கொடிகளைத் தேடி வரும். இவற்றைப் பார்க்க மகிழ்ச்சியாக இருக்கும். இந்த வகையில் கோடையில் தென்படும் பறவைகளை அறியலாம்.

ஊதா சூரியப் பறவைகள்

ஊதா சூரியப் பறவைகள்

* 'ஆசிய கோல்' என்ற குயில், பளிச்சிடும் சிவப்பு நிறக் கண்களைக் கொண்டவை. ஆண் குயில்கள் முற்றிலும் கருப்பு நிறத்தில் இருக்கும். பெண் குயில்களோ வெள்ளை நிறப்புள்ளிகள், கோடுகளுடன் கூடிய பழுப்பு நிற இறகுகளைக் கொண்டிருக்கும்.

* 'இந்தியன் பாரடைஸ் ஃப்ளை கேட்சர்' எனும் பறவையோ தனது நேர்த்தியான வெள்ளை வாலுடன் கம்பீரமாகப் பறக்கும். இதனால் அதனை 'இந்தியாவின் சொர்க்கப் பறவை' என்கின்றனர். இனப்பெருக்கத்தின்போது இதன் வால்கள் கண்கவர் நாடா போன்று வளரும். பெண் பறவைகளோ குட்டையான வால்களுடன் செம்பழுப்பு நிறத்தில் காணப்படும். வானில் பறந்தபடியே பூச்சிகளை வேட்டையாடும்.

வெள்ளை தொண்டை மீன் கொத்திகள்

வெள்ளை தொண்டை மீன் கொத்திகள்

* வெள்ளை தொண்டை மீன் கொத்திகள் பிரகாசமான நீலநிற இறக்கைகள், சாக்லெட் பழுப்பு நிறத் தலை, பளிச்சிடும் சிவப்பு நிற அலகுகளுடன் இருக்கும். இவை நீர்நிலைகள் அருகேயுள்ள பூச்சிகள், தவளைகள், பல்லிகள், சிறு மீன்களைப் பிடித்துச் சாப்பிடும்.

ஆசிய கோல்

ஆசிய கோல்

* 'ரோஜா வளையக்கிளிகள்' எனும் பிரகாசமான பச்சை நிறக் கிளிகள், கோடையில் காலையிலும், மாலையிலும் மிகவும் சுறுசுறுப்பாகக் காணப்படும்.

* 'இந்திய பீட்டா' எனும் பறவை பலவண்ண இறகுகளைக் கொண்டிருப்பதால், அதை 'நவரங் பறவை' என அழைப்பர்.

மயில்

மயில்

* ஊதா சூரியப் பறவைகள் கோடையில் பூக்கும் தாவரங்களை சுற்றிக் காணப்படுவதோடு, மகரந்தச் சேர்க்கைக்கும் உதவும்.

ரோஜா வளையக்கிளிகள்

ரோஜா வளையக்கிளிகள்

* நாட்டின் தேசியப் பறவையான மயில்கள் பருவமழைக்கு முன்னதாக சுறுசுறுப்பாகக் காணப்படும். ஆண் மயில்கள் தங்களது துணையை கவருவதற்காக பிரகாசமான இறக்கைகளை விரித்துக் காட்டும்.

-ராஜி ராதா, பெங்களூரு.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

தொடர்புடையது

தைரியம் கூடும் மகர ராசிக்கு: இன்றைய ராசி பலன்கள் (மே 31)

தைரியம் கூடும் மகர ராசிக்கு: இன்றைய ராசி பலன்கள் (மே 31)

இன்றைய ராசி பலன் (31.05.2026) - மீனம்

இன்றைய ராசி பலன் (31.05.2026) - மீனம்

இன்றைய ராசி பலன் (15.05.2026) - மகரம்

இன்றைய ராசி பலன் (15.05.2026) - மகரம்

இன்றைய ராசி பலன் (11.05.2026) - மிதுனம்

இன்றைய ராசி பலன் (11.05.2026) - மிதுனம்

விடியோக்கள்

”தில்லி பயணத்தில் வெளிப்படை இல்லை?” | அமைச்சர் நிர்மல் குமார் பதில் | TVK

”தில்லி பயணத்தில் வெளிப்படை இல்லை?” | அமைச்சர் நிர்மல் குமார் பதில் | TVK

திருக்கணிதப்படி குருபெயர்ச்சி பலன்கள்! June 1 நள்ளிரவு 2 மணி முதல் | ஜோதிடரத்னா ராமராமாநுஜதாஸன்

திருக்கணிதப்படி குருபெயர்ச்சி பலன்கள்! June 1 நள்ளிரவு 2 மணி முதல் | ஜோதிடரத்னா ராமராமாநுஜதாஸன்

ஆர்சிபிக்கு அநீதி?: சொந்த மண்ணில் கோப்பை வெல்லுமா குஜராத்?

ஆர்சிபிக்கு அநீதி?: சொந்த மண்ணில் கோப்பை வெல்லுமா குஜராத்?

”வட மாநிலத்தவர்களுக்கும் மகளிர் உரிமைத்தொகை? Full Report விரைவில்!”: அமைச்சர் மரிய வில்சன்!

”வட மாநிலத்தவர்களுக்கும் மகளிர் உரிமைத்தொகை? Full Report விரைவில்!”: அமைச்சர் மரிய வில்சன்!