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சிரி... சிரி...

கல்யாணத்துக்குக் கடன் வாங்கிட்டு, அதை ஏன் விவசாயக்கடன்னு சொல்றீங்க?

Published On :6 செப்டம்பர் 2026, 4:05 pm IST

'கல்யாணத்துக்குக் கடன் வாங்கிட்டு, அதை ஏன் விவசாயக்கடன்னு சொல்றீங்க?'

'கல்யாணம்கிறது ஆயிரம் காலத்துப் பயிர்தானே!'

-க.நாச்சிமுத்து, திண்டுக்கல்.

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'பக்கத்து வீட்டுக்காரரைப் பார்த்து ரொம்ப பொறாமை வருதுன்னு சொல்றீங்களே, அவர் அவ்

வளவு வசதியானவரா?'

'இல்லைங்க... அவர் படுத்த உடனேயே நல்லா குறட்டைவிட்டுத் தூங்குறாரே!'

-எம். பி .தினேஷ், இடையர்பாளையம்.

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'அந்த ஜோசியர்கிட்ட மட்டும் ஏன் நிறைய அரசியல்வாதிங்க வர்றாங்க?'

'வீட்டுக்கு ரெய்டு எப்ப வரும்னு கரெக்டா சொல்வாராம்!'

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'ஆஸ்பத்திரியில தனியா இருக்க ஒரே பயமா இருக்கு, டாக்டர்!'

'அப்ப வெளியே போய் நாலஞ்சு பேஷண்டைக் கூட்டிக்கிட்டு வாங்க!'

-தீபிகா சாரதி, சென்னை 5.

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'பயப்படாமல் இருந்தாலே உங்களுக்குப் பாதி வியாதி குணமாயிடும்.'

'உங்க பீஸ் இரண்டாயிரம்னா எப்படி டாக்டர் பயப்படாமல் இருக்கமுடியும்?!'

-வி.ரேவதி, தஞ்சை.

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'இந்த உலகத்துல நல்ல மனிதர்களை எப்படிக் கண்டுபிடிக்கிறது?'

'எதுக்கும் 'கூகுள்'ல தேடிப் பாருங்களேன்!'

-கே.இந்து குமரப்பன், விழுப்புரம்.

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