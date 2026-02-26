இளைஞர்மணி
செய்திகள் உடனுக்குடன்! சோதனைப் பக்கம்!
செய்திகள் உடனுக்குடன் தினமணி.காம் உடன் இணைந்திருங்கள்
உலகம் முழுவதும் பெண்களுக்கு ஓட்டுரிமை
உலகம் முழுவதும் பெண்களுக்கு ஓட்டுரிமை கேட்டு, கி.பி. 1880-ஆம் ஆண்டு போராட்டங்கள் நடைபெற்றன. இதன்பயனாக, 1893-இல் ஓட்டுரிமை வழங்கிய முதல் நாடு நியூஸிலாந்து.
தொடர்ந்து, 1898-இல் ஆஸ்திரேலியா, கனாடா, ஐரோப்பிய நாடுகளிலும், 1913-இல் அமெரிககாவிலும் ஓட்டுரிமை வழங்கப்பட்டது.
தற்போது அனைத்து நாடுகளிலும் பெண்களுக்கு ஓட்டுரிமை உள்ளது.
இந்தியாவில் முதல் பெண் பட்டதாரிகள்
காதம்பினி
கங்குலி,
சந்திரமுகி பாசு
காதம்பினி
கங்குலி,
சந்திரமுகி பாசு
ராகுல் பேச்சு
ஓட்டுரிமை
தொடர்ந்து, 1898-இல் ஆஸ்திரேலியா, கனாடா, ஐரோப்பிய நாடுகளிலும், 1913-இல் அமெரிககாவிலும் ஓட்டுரிமை வழங்கப்பட்டது. தற்போது அனைத்து நாடுகளிலும் பெண்களுக்கு ஓட்டுரிமை உள்ளது.
பறிமுதல் செய்யப்பட்ட ஆயுதங்கள்
ஆயுதங்கள் பறிமுதல்
இஸ்ரேல் பயணம்
பெண்களுக்கு ஓட்டுரிமை
உலகம் முழுவதும் பெண்களுக்கு ஓட்டுரிமை கேட்டு, கி.பி. 1880-ஆம் ஆண்டு போராட்டங்கள் நடைபெற்றன. இதன்பயனாக, 1893-இல் ஓட்டுரிமை வழங்கிய முதல் நாடு நியூஸிலாந்து.
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.
தொடர்புடைய செய்திகள்
டிரெண்டிங்
சுங்கச்சாவடிகளில் ஏப். 1 முதல் ஃபாஸ்டேக், யுபிஐ மட்டுமே அனுமதி
போனில் எந்த பிரச்னையும் இல்லை.. உலகம் முழுவதும் முடங்கியது யூடியூப்!
யுடியூப் சேவை முடங்கியது: பயனர்கள் அவதி!
வீடியோக்கள்
Thaai kizhavi movie review | Radikaa | Sivakarthikeyan
தினமணி வீடியோ செய்தி...
OPS வருகையால் திமுகவிற்கு என்ன பலன்? | Ravindran duraisamy interview | DMK | MKStalin | OPS in dmk
தினமணி வீடியோ செய்தி...
பழைய டெம்ப்ளேட்டுக்கு திரும்பிய இந்தியா: இனி சிங்கப் பாதை தான்!
தினமணி வீடியோ செய்தி...
Thaai Kizhavi public review | Radikaa | Sivakarthikeyan
தினமணி வீடியோ செய்தி...