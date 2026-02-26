Dinamani
சென்னையில் இன்று 5 புறநகா் மின்சார ரயில் முழுதும் ரத்துதிமுக-காங்கிரஸ் இன்று தொகுதி பங்கீட்டுப் பேச்சு உக்ரைன் தாக்குதலால் ரஷியாவில் மின்வெட்டு: 50,000 போ் பாதிப்புஇஸ்ரேலை விட்டு வெளியேற அமெரிக்கா்களுக்கு அவசர உத்தரவுஇன்று கிராம கோயில் பூசாரிகள் மாநாடு: முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின் பங்கேற்கிறாா்
Updated On :27 பிப்ரவரி 2026, 7:15 am
7:15 am, 27 பிப்ரவரி 2026

உலகம் முழுவதும் பெண்களுக்கு ஓட்டுரிமை

உலகம் முழுவதும் பெண்களுக்கு ஓட்டுரிமை கேட்டு, கி.பி. 1880-ஆம் ஆண்டு போராட்டங்கள் நடைபெற்றன. இதன்பயனாக, 1893-இல் ஓட்டுரிமை வழங்கிய முதல் நாடு நியூஸிலாந்து.

7:03 am, 27 பிப்ரவரி 2026

தொடர்ந்து, 1898-இல் ஆஸ்திரேலியா, கனாடா, ஐரோப்பிய நாடுகளிலும், 1913-இல் அமெரிககாவிலும் ஓட்டுரிமை வழங்கப்பட்டது.

தற்போது அனைத்து நாடுகளிலும் பெண்களுக்கு ஓட்டுரிமை உள்ளது.

6:40 am, 26 பிப்ரவரி 2026

இந்தியாவில் முதல் பெண் பட்டதாரிகள்

6:37 am, 26 பிப்ரவரி 2026

ராகுல் பேச்சு

6:34 am, 26 பிப்ரவரி 2026

ஆந்திரம்: கலப்பட பால் குடித்த 4 போ் உயிரிழப்பு - மேலும் 12 பேருக்கு சிகிச்சை
6:34 am, 26 பிப்ரவரி 2026

பறிமுதல் செய்யப்பட்ட ஆயுதங்கள்

ஆயுதங்கள் பறிமுதல்

ஆயுதங்கள் பறிமுதல்

6:34 am, 26 பிப்ரவரி 2026

இஸ்ரேல் பயணம்

6:34 am, 26 பிப்ரவரி 2026

