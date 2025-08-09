தேவையான பொருள்கள்:
வடித்த சாதம்- 2 கிண்ணம்
மிளகு- 2 மேசைக்கரண்டி
சீரகம்- 1 மேசைக்கரண்டி
பூண்டு- 8 பல்
கறிவேப்பிலை, உப்பு, நெய்- தேவையான அளவு
தாளிக்க: கடுகு, உளுந்தம் பருப்பு
செய்முறை:
பூண்டு, கறிவேப்பிலை, சீரகம், மிளகு ஆகியவற்றை வெறும் வாணலியில் வறுத்து தூளாக்கிக் கொள்ளவும். பின்னர், வாணலியில் சிறிது நெய்விட்டு காய்ந்ததும் கடுகு, உளுந்தம் பருப்பு தாளித்து அத்துடன் வடித்த சாதம், உப்பு, பொடித்து வைத்துள்ள தூள் ஆகியவற்றை சேர்த்து நன்றாகக் கிளறி இறக்கவும். சுவையான மிளகு சாதம் தயார்.
