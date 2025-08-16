மகளிர்மணி

இந்தியாவில் கிடைக்கும் உப்பு வெண்மை நிறம் கொண்டது. ஆனால், பிரிட்டனில் கிடைக்கும் உப்பு பொன் நிறம் கலந்த சிவப்பு நிறத்தில் காட்சி அளிக்கிறது. ஹங்கேரி நாட்டில் கிடைக்கும் கல் உப்பானது நீல நிறம்போல், கண்ணைப் பறிக்கும் தன்மை கொண்டது.

நாக்கால் அறுசுவைகளையும் அறிய முடியாது. அறிவியல் ஆய்வின் விளக்கங்களின்படி, இனிப்பு, உவர்ப்பு, கார்ப்பு, கைப்பு என்ற நான்கு சுவைகளை மட்டுமே நாக்கால் உணர முடியும். புளிப்பையும், துவர்ப்பையும் வாயின் மேல் அன்னப் பகுதியே அறிகிறது.

