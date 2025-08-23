மகளிர்மணி

அவல் வடை

அவலை தண்ணீர்விட்டு சுத்தம் செய்யவும். பச்சை மிளகாய், வெங்காயம், கொத்தமல்லியைப் பொடியாக நறுக்கவும்.
அவல் வடை
தேவையான பொருள்கள்:

அவல்- 2 கிண்ணம்

சீரகம்- 1 தேக்கரண்டி

கொத்தமல்லி- சிறிதளவு

பச்சை மிளகாய்- 7

வெங்காயம்-2

உப்பு, எண்ணெய்- தேவையான அளவு

செய்முறை:

அத்துடன் தேவையான உப்பு, சீரகம், கடலைமாவு ஆகியவற்றைச் சேர்த்து, அவலையும் கொட்டி வடை மாவுப் பதத்துக்குக் கெட்டியாகப் பிசையவும். பாலில் ஊற்றி நன்றாகப் பிசைந்து, வாணலியில் எண்ணெய் ஊற்றவும். அது காய்ந்தவுடன் வடைகளாகத் தட்டிப் போட்டு, நன்றாக வெந்ததும் எடுக்கவும்.

