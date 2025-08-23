தேவையான பொருள்கள்:
அவல்- 2 கிண்ணம்
சீரகம்- 1 தேக்கரண்டி
கொத்தமல்லி- சிறிதளவு
பச்சை மிளகாய்- 7
வெங்காயம்-2
உப்பு, எண்ணெய்- தேவையான அளவு
செய்முறை:
அவலை தண்ணீர்விட்டு சுத்தம் செய்யவும். பச்சை மிளகாய், வெங்காயம், கொத்தமல்லியைப் பொடியாக நறுக்கவும்.
அத்துடன் தேவையான உப்பு, சீரகம், கடலைமாவு ஆகியவற்றைச் சேர்த்து, அவலையும் கொட்டி வடை மாவுப் பதத்துக்குக் கெட்டியாகப் பிசையவும். பாலில் ஊற்றி நன்றாகப் பிசைந்து, வாணலியில் எண்ணெய் ஊற்றவும். அது காய்ந்தவுடன் வடைகளாகத் தட்டிப் போட்டு, நன்றாக வெந்ததும் எடுக்கவும்.
