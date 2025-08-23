மகளிர்மணி

தாய்ப் பால் தானம்...

அமெரிக்காவின் டெக்சாஸை சேர்ந்த முப்பத்து ஆறு வயதான அலிஸ் ஒக்லெட்ரீ, 2,645.58 லிட்டர் தாய்ப்பால் தானம் செய்துள்ளார்.
தாய்ப் பால் தானம்...
Published on
Updated on
1 min read

அமெரிக்காவின் டெக்சாஸை சேர்ந்த முப்பத்து ஆறு வயதான அலிஸ் ஒக்லெட்ரீ, 2,645.58 லிட்டர் தாய்ப்பால் தானம் செய்துள்ளார். இந்தச் சாதனை கின்னஸ் சாதனைப் புத்தகத்தில் இடம்பெற்றுள்ளது. இவர் 2014-ஆம் ஆண்டில் 1,569.79 லிட்டர் தாய்ப்பால் தானம் செய்திருந்தார். இந்தச் சாதனையை அவரே முறியடித்துள்ளார்.

2010-ஆம் ஆண்டில் இவர் தனது முதல் மகன் கைஸ் பிறந்தபோது, தாய்ப்பால் தானம் செய்யத் தொடங்கினார். வடக்கு டெக்சாஸின் தாய்ப்பால் வங்கியின் மதிப்பீட்டின்படி, ஒரு லிட்டர் தாய்ப்பாலில் 11 குறைப் பிரசவக் குழந்தைகளுக்கு உணவு அளிக்க முடியும். இந்த அளவின்படி, இவர் தானத்தின் வாயிலாக 3.50 லட்சம் குழந்தைகள் பயன் அடைந்துள்ளனர்.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

தானம்
தாய்ப்பால்

Related Stories

No stories found.
X
Dinamani
www.dinamani.com