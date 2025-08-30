வீட்டுக் குறிப்புகள்...

விமலா சடையப்பன்
வாய்க்கு ருசி தெரியவில்லை எனில், நார்த்தாங்காயை மென்றுவிட்டு சாப்பிட்டால் ருசி அறிவோம்.
தட்டை செய்யும்போது, மைதாவுக்குப் பதில் கோதுமை மாவை ஆவியில் வேக வைத்துச் செய்தால், ருசி இருக்கும்.
நீரில் வெற்றிலையைக் கொதிக்க வைத்து, தினமும் பருகினால் நோய்த் தொற்றுகள் அண்டாது.
மோரில் ஊறவைத்த வாழைப்பூவை நெய்விட்டு வதக்கி, துவையல் அரைத்தால் சுவையாக இருக்கும்.
கேழ்வரகு மாவுடன் சிறிது வேர்க்கடலையைச் சேர்த்து, பகோடா செய்தால் நல்ல சுவையுடன் மொறுமொறுவென்று இருக்கும்.
வேப்பெண்ணெயை பூசினால் அரிப்பு ஏற்படாது.
சந்தன எண்ணெயை நெஞ்சில் பூசிவர மூச்சுத்திணறல் சரியாகும்.
முட்டைகோஸூடன் வெண்ணெய் கலந்து பாயசம் செய்து அருந்தினால் உடல் தளர்ச்சி விலகும்.
பச்சை வெங்காயத்தைச் சாப்பிட்டு, சுடுநீர் குடித்தால் ஜலதோஷம் விலகும்.
இஞ்சிச் சாறு, சீரகம், மிளகுத் தூள் சேர்ந்துச் சாப்பிட்டால், புளித்த ஏப்பம் சரியாகும்.
வெந்நீருடன் வெங்காயச் சாற்றை கலந்து வாய் கொப்பளித்தால், பல் வலி குறையும்.
காலை உணவுக்கு அரை மணி நேரம் முன்பு தோல் நீக்கிய இஞ்சித் துண்டை சாப்பிட்டால் கொழுப்பும், தொப்பையும் குறையும்.
புங்கன் இலையை ஆமணக்கு எண்ணெயில் வதக்கி, வீக்கம் உள்ள இடத்தில் கட்டினால் வீக்கம் குறையும்.
