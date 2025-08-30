வெல்லம் தோசை

தேவையான பொருள்கள்:
கோதுமை மாவு- 1 டம்ளர்
அரிசி மாவு- அரை டம்ளர்
தேங்காய்த் துருவல்- கால் டம்ளர்
வெல்லம்- முக்கால் டம்ளர்
எண்ணெய் அல்லது நெய்- தேவையான அளவு
செய்முறை:
வெல்லத்தை மண், தூசி இல்லாமல் தண்ணீரில் கரைத்து வடிகட்டிக் கொள்ளவும். வெல்லக் கரைசலில் கோதுமை மாவு, அரிசி மாவு, தேங்காய்த் துருவல், ஏலக்காய்ப் பொடி போட்டு சிறிது கெட்டியாகக் கரைக்கவும். தோசைக் கல்லில் எண்ணெய் அல்லது நெய் விட்டு தோசையாகச் சுடவும். வழக்கமான தோசைக்குப் பதிலாக குழந்தைகளுக்கு இது ஏற்றது.
