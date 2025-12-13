மகளிர்மணி

ஏ.டி.எம். அட்டை பயன்படுத்தும்போது...

ஏ.டி.எம். அட்டை பயன்படுத்துவோர் சில விஷயங்களை கவனத்தில் கொள்ளவேண்டும்.
 ரகசிய எண்ணை மனதில் பதிய வைத்துக் கொள்ளவேண்டும். எக்காரணம் கொண்டும் அட்டையின் மீது எண்ணை எழுதி வைக்கக்கூடாது.

பிறரிடம் அட்டையைக் கொடுத்துவிட்டு, பணம் எடுத்துவருவதைத் தவிர்க்கவேண்டும். துணைக்கு யாரையும் அழைத்துச் செல்வதும் கூடாது.

அருகில் இருப்பவர்கள் அறியாதவகையில் ரகசிய எண்ணை இயந்திரத்தில் பதிவிட வேண்டும். எண்களை அவ்வப்போது மாற்றுவதும் நல்லது.

சில ஏ.டி.எம்.களில் அட்டையைச் செலுத்தி, ரகசிய எண்ணை அழுத்தி, உடனே அட்டையை எடுத்துவிட வேண்டும் என்பதைக் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும்.

மக்கள் நடமாட்டம் அதிகம் இல்லாத இடங்களில் உள்ள ஏ.டி.எம்.களைப் பயன்படுத்தக் கூடாது.

