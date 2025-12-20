மகளிர்மணி

வேர்க்கடலை கேக்

வேர்க்கடலை கேக்
Updated on
1 min read

தேவையான பொருள்கள்:

மைதா மாவு- 200 கிராம்

சர்க்கரை (பொடி செய்தது)- 300 கிராம்

வறுத்த வேர்க்கடலைப் பொடி- 100 கிராம்

வெண்ணெய்- 150 கிராம்

முட்டை- 4

பேக்கிங் பௌடர்- 1 தேக்கரண்டி

பால்- சிறிதளவு

செய்முறை:

முட்டையின் வெள்ளைக் கருவையும், மஞ்சள் கருவையும் தனித்தனியாக அடித்துக் கொள்ள வேண்டும். மைதா மாவுடன் பேக்கிங் பௌடரை சேர்த்து இரண்டு முறை சலித்துக் கொள்ள வேண்டும். மைதாவுடன் வேர்க்கடலை பொடி சேர்க்கவும்.

சர்க்கரைப் பொடியையும், வெண்ணெயையும் நன்றாகக் கலக்கவும். பிறகு மைதா மாவைச் சிறிது சிறிதாகச் சேர்த்து சர்க்கரை, வெண்ணெய் கலவையுடன் கலந்து அடித்துக்கொள்ள வேண்டும். பின்னர், தனித்தனியாக அடித்து வைத்துள்ள முட்டையையும் கலக்கவும்.

கேக் மாவு கெட்டியாகிவிட்டால், சிறிது பால் கலக்கவும். கேக் பாத்திரத்தில் வெண்ணெய் தடவப்பட்ட காகிதத்தைப் போட்டு கேக் மாவை ஊற்றி, அரை மணி நேரம் வேக வைக்க வேண்டும்.

