நரைமுடி நீங்க வேண்டுமென்றால், கறிவேப்பிலையை பச்சையாகச் சாப்பிட வேண்டும்.

மணதக்காளிக் கீரையைப் பாசிப் பயறுடன் கூட்டு சேர்த்து உண்டு வர ரத்த மூலம் குணமாகும்.

பொடுகு நீங்க, கசகசாவைப் பாலில் அரைத்துத் தலைக்குத் தடவி வர வேண்டும்.

-முக்கிமலை நஞ்சன்

வெண்டைக்காய் வதக்கும்போது நூல், நூலாக வரும். அதற்கு ஒரு எலுமிச்சம்பழச் சாற்றை ஊற்றி கிளறினால் நூல், நூலாக வராது.

உளுந்து வடைக்குச் சிறிதளவு துவரம் பருப்பு சேர்த்தால் மெதுவாக இருக்கும்.

முருங்கைக் கீரையை நெய்யில் வதக்கி, சாப்பிட்டு வந்தால் ரத்தச் சோகை வரும்.

குழந்தைகள் பால் பாட்டில், டம்ளர் ஆகியவற்றைக் கழுவ புளித்த இட்லி மாவைப் பயன்படுத்தலாம்.

வாய்ப்புண், வயிற்றுப்புண் இருந்தால் கறிவேப்பிலையை அரைத்து, மோரில் கலந்து குடிக்கவும்.

கொள்ளு ரசம் சர்க்கரை வியாதியைக் கட்டுப்படுத்தும்.

சீரகத்தை வறுத்துப் பொடியாக்கி, சம அளவு வெல்லம் சேர்த்துச் சாப்பிட்டால் தாய்ப் பால் பெருகும்.

இடுப்பில் புடவைகட்டி கறுப்பாய் புண்ணாய் இருந்தால், கடுக்காயை சந்தனக் கல்லில் உரசி புண்கள் மேல் தடவினால் கறுப்பு மறையும்.

பாட்டி வைத்தியம்

