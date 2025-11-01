மகளிர்மணி

கிரீன் சாலட்

பச்சை மிளகாய், இஞ்சி ஆகிய இரண்டையும் சிறிது நறுக்க வேண்டும்.
தேவையான பொருள்கள்:

தயிர்- 100 கிராம்

பச்சை மிளகாய்- 2

இஞ்சி- 1 துண்டு

மல்லி இலை- 1 கட்டு

எலுமிச்சம் பழச்சாறு- அரை தேக்கரண்டி

உப்பு- தேவையான அளவு

செய்முறை:

பச்சை மிளகாய், இஞ்சி ஆகிய இரண்டையும் சிறிது நறுக்க வேண்டும். மல்லி இலையை மிக்ஸியில் போட்டு அடித்தெடுக்க வேண்டும். அதில் எலுமிச்சம் பழச்சாற்றைத் தவிர, மீதி அனைத்தையும் சேர்க்க வேண்டும். நன்றாகக் கலந்தவுடன் எலுமிச்சம் பழச்சாற்றைச் சேர்க்க வேண்டும்.

பச்சை மிளகாய்

