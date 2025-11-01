ஹெல்தி சாலட்

தேவையான பொருள்கள்:
காரட், தக்காளி- தலா 3
பீட்ரூட்-2
வெள்ளரிக்காய்- 1
பச்சை மிளகாய், பெரிய வெங்காயம்- தலா 2
மல்லி இலை- 1 கட்டு
தயிர்- 100 கிராம்
உப்பு- தேவையான அளவு
செய்முறை:
காரட், பீட்ரூட் ஆகிய இரண்டின் தோலை நீக்கிவிட்டு, சிறிதாகத் துருவி எடுக்க வேண்டும். பச்சை மிளகாய், பெரிய வெங்காயம், தக்காளி, வெள்ளரிக்காய் ஆகியவற்றை சிறிதாக நறுக்கிவிட்டு அதோடு காரட், பீட்ரூட் துருவலையும் சேர்த்து தயிரில் கலந்து தேவைக்கு உப்பும் சேர்த்து, மல்லி இலையை மேலே தூவ வேண்டும்.
