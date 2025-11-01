பேராயராகும் முதல் பெண்மணி...

உலகில் எட்டரை கோடி மக்கள் சார்ந்துள்ள இங்கிலாந்து தேவாலய அமைப்பின் முக்கியத்துவம் பெற்ற 'கேன்டர்பரி' தேவாலயத்தின் புதிய பேராயராக ஸாரா முல்லல்லி, அக்டோபர் 3-இல் அறிவிக்கப்பட்டார். இருந்தாலும், அவர் பதவியேற்பது 2026 ஜனவரியில்தான்.
திருச்சபையின் 1,400 ஆண்டு வரலாற்றில் இதுவரை 105 பேராயர்கள் பொறுப்பில் இருந்தாலும், அவர்கள் அனைவரும் ஆண்கள். முன்னாள் தலைமை செவிலியரான ஸாரா முல்லல்லி, திருச்சபையின் உயர்பொறுப்புக்கு 106-ஆவது பேராயராகி உள்ளார்.
ஸாராவுக்கு அறுபத்து மூன்று வயதாகிறது. மருத்துவராகக் கல்வித் தகுதியும் திறமையும் இருந்தாலும் செவிலியராகப் பணியாற்றவே விரும்பினார். அந்தத் துறையில் மேல்படிப்புகளை முடித்து பதவி உயர்வுடன் பல மருத்துவமனைகளில் பணிபுரிந்து, 2000-இல் இறைபணியில் தன்னை ஈடுபடுத்திக் கொண்டார்.
ஸாரா திருமணமானவர். ஒரு மகன், ஒரு மகள். கணவர் தகவல் தொழில் நுட்பத் துறையில் பணிபுரிகிறார்.
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.