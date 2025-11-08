மகளிர்மணி

இரும்புச்சத்துகளைத் தடுக்கும் உணவுகள்...

உடல் முழுவதும் ஆக்ஸிஜனை எடுத்துச் செல்லும் ரத்தச் சிவப்பணுக்களில் காணப்படும் புரதமான ஹீமோகுளோபினை உருவாக்க உடலுக்கு இரும்புச்சத்துகள் தேவை.
உடல் முழுவதும் ஆக்ஸிஜனை எடுத்துச் செல்லும் ரத்தச் சிவப்பணுக்களில் காணப்படும் புரதமான ஹீமோகுளோபினை உருவாக்க உடலுக்கு இரும்புச்சத்துகள் தேவை. உடலில் இரும்புச்சத்து குறைபாடு ஏற்பட்டால் அது ரத்தச் சோகைக்கு வழிவகுக்கும்.

பழங்கள், காய்கறிகள், உலர்ந்த பீன்ஸ், கொட்டைகள், தானியப் பொருள்களில் இரும்புச்சத்துகள் நிறைந்துள்ளன. மாத்திரைகளிலும்கூட இந்த ஊட்டச்சத்தைப் பெறலாம். இரும்புச்சத்துகளைத் தடுக்கும் உணவுகள் எவை என்பதை அறிவோம். இரும்புச்சத்துகள் நிறைந்த உணவுக்கு ஒரு மணி நேரத்துக்கு முன்போ, பின்போ இந்த உணவுகளைத் தவிர்க்க முயற்சிக்கவும்.

கால்சியம் உள்ளதால் பால் இரும்பு உறிஞ்சுதலைத் தடுக்கும் ஒரு தடுப்பானாகவும் செயல்படும். சீஸ்1 அவுன்ஸ் அளவுக்கு அதிகமாகப் பரிமாறுவது இரும்புச் சத்து உறிஞ்சுதலைத் தடுக்க வாய்ப்புள்ளது. தயிர், சார்டின்கள், பதிவு செய்யப்பட்ட சால்மன், டோஃபு, ப்ரோக்கோலி, அத்திப்பழம், டர்னிப் கீரைகள், ருபார்ப் உள்ளிட்ட கால்சியம் அதிகமுள்ள பிற உணவுகளும் இரும்புச்சத்து உறிஞ்சுதலைத் தடுக்கும்.

பாஸ்விடின் உள்ளதால், முட்டைகள் இரும்பு உறிஞ்சுதலைத் தடுக்கும். இவை இரும்பு மூலக்கூறுகளை ஒன்றாகப் பிணைத்து, உணவுகளில் இருந்து இரும்புச் சத்து உறிஞ்சுவதைத் தடுக்கும் புரதக் கலவையாகும். வேகவைத்த முட்டையானது இரும்புச் சத்து உறிஞ்சுதலை 28 சதவீதம் வரை குறைக்கும்.

தேயிலையில் ஆக்சலேட்டுகள் அதிகமுள்ளன. நிறைய தேநீர் குடித்தால், இரும்புச்சத்துகள் கிடைக்காமல் போகலாம். ஆக்சலேட்டுகள் நிறைந்த பிற உணவுகளில் கீரை, காலே, பீட்ரூட், பருப்புகள், கொட்டைகள், சாக்லேட், கோதுமை தவிடு, ருபார்ப், ஸ்ட்ராபெர்ரிகள், ஆர்கனோ, துளசி, வோக்கோசு போன்ற மூலிகைகள் அடங்கும்.

பாலிஃபீனால்கள், பீனாலிக் சேர்மங்கள் உள்ளதால், கோகோ, காபி ஆகிய இரண்டும் உடலில் இரும்புச் சத்து உறிஞ்சுதலைத் தடுக்கும். பாலிஃபீனால் நிறைந்த பிற உணவுகளில் ஆப்பிள், மிளகுக்கீரை, சில வகை மூலிகைத் தேநீர், மசாலா, வால்நட், பிளாக்பெர்ரி, ராஸ்பெர்ரி, புளுபெர்ரி உள்ளிட்டவை அடங்கும்.

இதயத்துக்கு ஆரோக்கியமான வால்நட்ஸ் இரும்புச் சத்துகள் நிறைந்த உணவுகளில் இருந்து உடல் உறிஞ்சும் இரும்புச் சத்தின் அளவைக் குறைக்கும். வால்நட்ஸில் பைட்டேட்டுகள் உள்ளன. சோயா புரதம், நார்ச் சத்துகள் காணப்படும் சேர்மங்கள், குறைந்த அளவிலான பைடேட்டுகள் உடலின் உணவில் இருந்து இரும்புச் சத்து உறிஞ்சும் திறனில் வலுவான தடுப்பு விளைவைக் கொண்டுள்ளன. பாதாம், எள், உலர்ந்த பீன்ஸ், பயறு, பட்டாணி, தானியங்கள், முழு தானியங்கள் ஆகியவை பைட்டேட்டுகளின் பிற ஆதாரங்களில் அடங்கும்.

சில மருந்துகள் உடலில் இரும்புச் சத்து உறிஞ்சும் திறனைத் தடுக்கும். குறிப்பாக, வயிற்றில் உள்ள அமிலத்தின் அளவைக் குறைக்கும்.

