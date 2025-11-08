கிரைண்டர் பராமரிப்பு

கிரைண்டருக்கு 'எர்த் கனெக்ஷன்' கண்டிப்பாக அளிக்க வேண்டும்.
கிரைண்டரில் குரோமியம் பிளேட் உள்ள பகுதியில் வாரத்துக்கு ஒருமுறை எண்ணெய் தடவ வேண்டும்.
கறுப்பு நிறக்கல் உள்ள கிரைண்டராகப் பார்த்து வாங்க வேண்டும். வெள்ளைக்கல் விரைவில் தேய்ந்துவிடும்.
கிரைண்டரில் போதுமான அளவு நீர் ஊற்றாமல் அரைத்தால் அதிக நேரம் பிடிக்கும்.
கிரைண்டர் காலியாக இருக்கும்போது, ஓடவிடக் கூடாது. இதனால் கல் விரைவில் தேய்ந்துவிடும்.
