கறுப்பு உளுந்து அடை

தேவையான பொருள்கள்:
கறுப்பு உளுந்து 200 கிராம்
இஞ்சி சிறு துண்டு
உப்பு, எண்ணெய் தேவையான அளவு
மிளகாய் வற்றல் 10
வெங்காயம் 2 பொடியாக நறுக்கியது
புழுங்கல் அரிசி 500 கிராம்
துவரம் பருப்பு 2 கிண்ணம்
செய்முறை:
அரிசியைத் தனியாக ஊற வைக்கவும். உளுந்தையும், துவரம் பருப்பையும் ஒன்றாக ஊற வைக்கவும். அரிசியுடன் இஞ்சி, மிளகாய் வற்றல் போட்டு கரகரப்பாக அரைக்கவும். துவரம் பருப்பையும், கறுப்பு உளுந்தையும் ஒன்றாக அரைத்து, அரிசி மாவுடன் உப்பு சேர்த்து அடைமாவின் பதத்துக்குக் கரைக்கவும். இதில் நறுக்கிய வெங்காயத்தையும் சேர்க்கவும். அடுப்பில் வைத்தத் தோசைக்கல் காய்ந்ததும், சிறு எண்ணெய் ஊற்றி அடைகளாக வறுத்து வெந்ததும் எடுக்கவும்.
