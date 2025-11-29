பாட்டி வைத்தியம்...

மகளிர்மணி

மிளகை எடுத்து இடித்துப் பொடி செய்து, தேனில் தூவிச் சாப்பிட்டு வந்தால் நினைவாற்றல் அதிகரிக்கும்.

முள்ளங்கியுடன் மிளகுத்தூள், எலுமிச்சைச் சாறு கலந்து உண்ண மூல நோய் குணமாகும்.

பச்சைப்பயறு கர்ப்பிணிகளுக்கு இன்றியமையாததாகும். பச்சைப்பயறு கால்சியத்தின் சிறந்த மூலமாக இருப்பதால், எலும்புகள், தசைகளை வலுப்படுத்த உதவும்.

பச்சைப்பயறில் இரும்புச் சத்து அதிகமாக உள்ளதால் நினைவாற்றல் கூடுகிறது.

