பாட்டி வைத்தியம்...

மிளகை எடுத்து இடித்துப் பொடி செய்து, தேனில் தூவிச் சாப்பிட்டு வந்தால் நினைவாற்றல் அதிகரிக்கும்.
முள்ளங்கியுடன் மிளகுத்தூள், எலுமிச்சைச் சாறு கலந்து உண்ண மூல நோய் குணமாகும்.
பச்சைப்பயறு கர்ப்பிணிகளுக்கு இன்றியமையாததாகும். பச்சைப்பயறு கால்சியத்தின் சிறந்த மூலமாக இருப்பதால், எலும்புகள், தசைகளை வலுப்படுத்த உதவும்.
பச்சைப்பயறில் இரும்புச் சத்து அதிகமாக உள்ளதால் நினைவாற்றல் கூடுகிறது.
