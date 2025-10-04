ஜவ்வரிசி சுண்டல்

தேவையான பொருள்கள்:
பெரிய ஜவ்வரிசி - 250 கிராம்
கரம் மசாலா தூள், மிளகாய்த் தூள்- தலா ஒரு தேக்கரண்டி
கேரட் துருவல்- ஒரு மேசைக்கரண்டி
உப்பு, எண்ணெய்- தேவையான அளவு
செய்முறை:
அடுப்பில் வாணலியை வைத்து, அதில் எண்ணெயை ஊற்றி ஜவ்வரிசியை கொஞ்சம், கொஞ்சமாகப் போட்டு பொரித்து எடுக்க வேண்டும். பின்னர், கரம் மசாலா, மிளகாய்த் தூள் சேர்த்து கேரட்டை மேலே தூவிவிட வேண்டும்.
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.