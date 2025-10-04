மகளிர்மணி

ஜவ்வரிசி சுண்டல்

அடுப்பில் வாணலியை வைத்து, அதில் எண்ணெயை ஊற்றி ஜவ்வரிசியை கொஞ்சம், கொஞ்சமாகப் போட்டு பொரித்து எடுக்க வேண்டும்.
தேவையான பொருள்கள்:

பெரிய ஜவ்வரிசி - 250 கிராம்

கரம் மசாலா தூள், மிளகாய்த் தூள்- தலா ஒரு தேக்கரண்டி

கேரட் துருவல்- ஒரு மேசைக்கரண்டி

உப்பு, எண்ணெய்- தேவையான அளவு

செய்முறை:

அடுப்பில் வாணலியை வைத்து, அதில் எண்ணெயை ஊற்றி ஜவ்வரிசியை கொஞ்சம், கொஞ்சமாகப் போட்டு பொரித்து எடுக்க வேண்டும். பின்னர், கரம் மசாலா, மிளகாய்த் தூள் சேர்த்து கேரட்டை மேலே தூவிவிட வேண்டும்.

