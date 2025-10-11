பிஞ்சுகளின் பயன்கள்

வி.கே.
வாழைப் பிஞ்சு:
வயிற்றுப் புண்ணை ஆற்றும். ரத்த மூலம் குணமாகும்.
முருங்கைப் பிஞ்சு:
தோலுடன் உண்டு வந்தால் எலும்புருக்கி நோய் தீரும்.
வெண்டைப் பிஞ்சு:
உடல் உஷ்ணம் குறையும். ஆண்மைக் குறைவு, கண் எரிச்சல் குணமாகும். வெண்டைப் பிஞ்சு கஷாயம் மேகவெட்டை குணமாக்கும்.
வெள்ளரிப்பிஞ்சு:
பசியைத் தூண்டும். உணவை செரிக்கச் செய்யும். நாவறட்சி போக்கும். உடலுக்குக் குளிர்ச்சியைத் தரும்.
பலாப்பிஞ்சு:
உடலுக்கு வலுவையும் மினுமினுப்பையும் தரும். நரம்புகள் பலம் பெறும்.
