மகளிர்மணி

அவல் ஸ்வீட் தோசை

அரிசி, அவல், உளுந்தம் பருப்பு மூன்றையும் தனித்தனியாக ஊற வைத்து, தனித்தனியாக ஊற வைத்து, தனித்தனியாக அரைக்க வேண்டும்.
அவல் ஸ்வீட் தோசை
Published on
Updated on
1 min read

தேவையான பொருள்கள்:

பச்சரிசி- 250

சர்க்கரை, அவல்- தலா 150 கிராம்

தேங்காய்த் துருவல்- 1 சிறிய

மூடிக்கானது

உளுந்தம் பருப்பு- 50 கிராம்

ஏலப் பொடி- 1 சிட்டிகை

செய்முறை:

அரிசி, அவல், உளுந்தம் பருப்பு மூன்றையும் தனித்தனியாக ஊற வைத்து, தனித்தனியாக ஊற வைத்து, தனித்தனியாக அரைக்க வேண்டும். சர்க்கரை, தேங்காய்த் துருவல் சேர்த்துக் கலக்கி, நான்ஸ்டிக் தவாவில் சிறு தோசைகளாக மாவை ஊற்றி, லேசாக நெய்யை ஊற்றி வெந்தெடுத்தால் சுவையாக இருக்கும்.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

சர்க்கரை

Related Stories

No stories found.
X
Dinamani
www.dinamani.com