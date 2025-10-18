அவல் ஸ்வீட் தோசை

தேவையான பொருள்கள்:
பச்சரிசி- 250
சர்க்கரை, அவல்- தலா 150 கிராம்
தேங்காய்த் துருவல்- 1 சிறிய
மூடிக்கானது
உளுந்தம் பருப்பு- 50 கிராம்
ஏலப் பொடி- 1 சிட்டிகை
செய்முறை:
அரிசி, அவல், உளுந்தம் பருப்பு மூன்றையும் தனித்தனியாக ஊற வைத்து, தனித்தனியாக ஊற வைத்து, தனித்தனியாக அரைக்க வேண்டும். சர்க்கரை, தேங்காய்த் துருவல் சேர்த்துக் கலக்கி, நான்ஸ்டிக் தவாவில் சிறு தோசைகளாக மாவை ஊற்றி, லேசாக நெய்யை ஊற்றி வெந்தெடுத்தால் சுவையாக இருக்கும்.
