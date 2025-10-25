பிடிக் கொழுக்கட்டை

தேவையான பொருள்கள்:
பச்சரிசி மாவு - 2 கிண்ணம்
வெல்லம்- 1 கிண்ணம்
தேங்காய்த் துருவல் - தேவையான அளவு
நெய் - சிறிதளவு
ஏலக்காய்த் தூள் - அரை தேக்கரண்டி
எள்-3 தேக்கரண்டி (வறுத்தது)
செய்முறை:
வெல்லத்தைச் சுத்தம் செய்துகொண்டு, சிறிது தண்ணீரைவிட்டு அடுப்பில் வைத்து நன்றாகக் கரைந்ததும் வடிகட்டிக் கொள்ளவும். பச்சரிசி மாவு, எள், ஏலக்காய்த்தூள், தேங்காய்த் துருவல், நெய் ஆகியவற்றை ஒன்றாகக் கலந்துகொள்ளவும். வெல்லக் கரைசலை மீண்டும் ஒரு கொதி வைத்து, மாவுடன் ஊற்றி நன்றாகப் பிசையவும். கலவை லேசாக ஆறியதும் கொழுக்கட்டைகளாகப் பிடித்து ஆவியில் வேகவைத்து எடுக்கவும்.
