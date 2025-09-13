மகளிர்மணி

பாட்டி வைத்தியம்

மூட்டு வலி குறைய அத்திப்பாலைச் சேகரித்து, வலி உள்ள இடங்களில் பற்றுப் போட்டால் விரைவில் குணம் அடையும்.
பாட்டி வைத்தியம்
அகத்திக்கீரையை அவ்வப்போது உணவில் சேர்த்து வர, உடல்சூடு தணியும். மலச்சிக்கல் குணமாகும். பித்தம் குறையும்.

-முக்கிமலை நஞ்சன்

வெற்றிலைக் கஷாயம் கபத்தைப் போக்கும்.

விளக்கெண்ணெயை உள்ளங்காலில் தேய்க்க உடல் குளர்ச்சி அடையும்.

சங்கு இலைச்சாறு சளித் தொல்லையைப் போக்கும்.

அடிக்கடி முள்ளங்கி சாப்பிட வயிற்றுக்கோளாறு சரியாகும்.

ஜாதிக்காய் வயிற்றுப் போக்கை கட்டுப்படுத்தும்.

விளாம்பழம் பித்தத்தைக் குறைக்கும்.

ஆளி விதையை அரைத்துச் சாப்பிட அஜீரணம் குணமாகும்.

கடுக்காய் பவுடர், நெல்லிக்காய்ப் பொடி சேர்த்து, தேனில் சாப்பிட மூக்கடைப்பு குணமாகும்.

கரிசலாங்கண்ணிக் கீரை ஈரலைக் குணப்படுத்தும்.

பப்பாளிப் பழம் மூலத்தைக் குணப்படுத்தும்.

சுரைக்காய் உடலைச் சீரான எடையில் வைத்திருக்க உதவும்.

அன்னாசிப் பழம் வெள்ளைப்படுதலைக் குணமாக்கும்.

நார்த்தங்காய் பித்தத்தைப் போக்க வல்லது.

 அரைக்கீரை அடிக்கடி உணவில் சேர்த்துக் கொள்ள கண் குளிர்ச்சி அடையும்.

அரச இலையை ஊறவைத்த நீரைப் பருகினால் அதிக தாகம் கட்டுப்படும்.

திரிகடுஞ்சூரணம் ஆஸ்துமாவை குணமாக்கும்.

மாவிலையைக் கொதிக்கவைத்துக் குடிக்க, குரல் கம்மல் குணமாகும்.

கண் பார்வையை பாதாம் பருப்பு மேம்படுத்தும்.

-ஏ.மூர்த்தி, புல்லரம்பாக்கம்.

