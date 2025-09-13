பலாப்பழ அல்வா

தேவையான பொருள்கள் :
கனிந்த பலா சுளைகள் - 20
வெல்லம் -100 கிராம்
தேங்காய் - ஒரு மூடி ( தேங்காய் பாலாக எடுக்கவும்)
நெய் - 50 கிராம்
பச்சரிசி மாவு - ஒரு தேக்கரண்டி
முந்திரி - 10
ஏலக்காய் தூள் - ஒரு சிட்டிகை
செய்முறை :
பலா சுளைகளை கொட்டை நீக்கி துண்டுகளாக்கி வேக வைத்து , நன்கு மிக்ஸியில் அரைத்துக் கொள்ளவும். வெல்லத்தில் சிறிது நீர் விட்டு சூடுபடுத்தி கரைந்தவுடன் வடிகட்டி, மசித்த பலாச்சுளையில் சேர்க்கவும்.
கொதிக்க ஆரம்பிக்கும்போது, பச்சரிசி மாவையும், தேங்காய்ப் பாலையும் சேர்த்து கைவிடாமல் கிளறி நன்றாக சுருண்டு வரும்போது, நெய்யில் முந்திரிப்பருப்பை வறுத்து போட்டு , ஏலப் பொடியைத் தூவி இறக்கவும்.
