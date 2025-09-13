மகளிர்மணி

அவல் பாயசம்!

வாணலியை அடுப்பில் வைத்து சூடானதும் நெய்யை விட்டு அவலை போட்டு தண்ணீர் ஊற்றி நன்றாக வெந்ததும்...
அவல் பாயசம்!
தேவையான பொருட்கள்:

நெய்யில் வறுத்த அவல் - 50 கிராம்

நெய், சர்க்கரை -தலா 2 தேக்கரண்டி

தண்ணீர் - 1/2 கிண்ணம்

கெட்டியான பசும்பால் - 1 கிண்ணம்

முந்திரிப்பருப்பு - 4

ஏலப்பொடி - 1 சிட்டிகை

செய்முறை:

வாணலியை அடுப்பில் வைத்து சூடானதும் நெய்யை விட்டு அவலை போட்டு தண்ணீர் ஊற்றி நன்றாக வெந்ததும், பாலை ஊற்றி, சர்க்கரை சேர்த்து, வறுத்த முந்திரியை போட்டு கிளறி ஏலப்பொடியை சேர்த்து இறக்கவும்.

