வெங்காய மகத்துவம்

வெங்காயத்தைச் சிறு துண்டுகளாக நறுக்கி தயிர், வெல்லம் கலந்து சாப்பிட்டு வர தொண்டைவலி நீங்கும்.
வெங்காயத்தைச் சிறு துண்டுகளாக நறுக்கி தயிர், வெல்லம் கலந்து சாப்பிட்டு வர தொண்டைவலி நீங்கும்.

ஐந்து சின்ன வெங்காயத்தை நல்லெண்ணெயில் வதக்கி வெறும் வயிற்றில் உண்டு வர நரம்புத் தளர்ச்சி குணமாகும்.

வெங்காயச் சாற்றை நீராகாரத்துடன் சேர்த்துக் குடித்து வர நீர்க்கடுப்பு குணமாகும்.

வெங்காயத் துண்டுகளுடன் ஒரு தேக்கரண்டி தேன் சேர்த்துச் சாப்பிட்டால் வாயுக் கோளாறுகள் நீங்கும்.

வெங்காயச் சாற்றை மோருடன் கலக்கிக் குடித்தால் வர வறட்டு இருமல் குணமாகும்.

