மகளிர்மணி

உளுந்தங்களி

ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணீர் ஊற்றி அரிசி மாவு, பாசிப்பருப்பு மாவு ஆகியவற்றை சேர்த்து கலக்கவும். கொதித்தவுடன் கருப்பட்டி, நல்லெண்ணெய் சேர்த்து கலந்து, உளுந்து மாவை சேர்த்து நன்கு கிளறவும்.
உளுந்தங்களி
தேவையான பொருள்கள்:

தண்ணீர் - 2 கிண்ணம்

ஏலக்காய்ப் பொடி, அரிசி மாவு, வறுத்த பாசிப்பருப்பு மாவு - சிறிதளவு

கருப்பட்டி - 6 கைப்பிடி

நல்லெண்ணெய் - 4 தேக்கரண்டி

உளுந்து மாவு - 5 கைப்பிடி

தேங்காய் துருவல் - 1/4 கிண்ணம்

செய்முறை:

ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணீர் ஊற்றி அரிசி மாவு, பாசிப்பருப்பு மாவு ஆகியவற்றை சேர்த்து கலக்கவும். கொதித்தவுடன் கருப்பட்டி, நல்லெண்ணெய் சேர்த்து கலந்து, உளுந்து மாவை சேர்த்து நன்கு கிளறவும். பின்னர் ஏலக்காய் பொடி, தேங்காய்த் துருவல் சேர்க்கவும்.

தேங்காய்

