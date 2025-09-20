உளுந்தங்களி

தேவையான பொருள்கள்:
தண்ணீர் - 2 கிண்ணம்
ஏலக்காய்ப் பொடி, அரிசி மாவு, வறுத்த பாசிப்பருப்பு மாவு - சிறிதளவு
கருப்பட்டி - 6 கைப்பிடி
நல்லெண்ணெய் - 4 தேக்கரண்டி
உளுந்து மாவு - 5 கைப்பிடி
தேங்காய் துருவல் - 1/4 கிண்ணம்
செய்முறை:
ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணீர் ஊற்றி அரிசி மாவு, பாசிப்பருப்பு மாவு ஆகியவற்றை சேர்த்து கலக்கவும். கொதித்தவுடன் கருப்பட்டி, நல்லெண்ணெய் சேர்த்து கலந்து, உளுந்து மாவை சேர்த்து நன்கு கிளறவும். பின்னர் ஏலக்காய் பொடி, தேங்காய்த் துருவல் சேர்க்கவும்.
