பட்டர் பீன்ஸ் சுண்டல்

தேவையான பொருள்கள்:

பட்டர் பீன்ஸ் - 2 கப்

இஞ்சி -1 துண்டு

புதினா -1 கைப்பிடி

தக்காளி -1 மிளகாய்த்தூள் அரை தேக்கரண்டி

தே.துருவல் -2 தேக்கரண்டி

தே.எண்ணெய் -2 தேக்கரண்டி

உப்பு, சீரகம், கரம்மசாலாதூள் -1 தேக்கரண்டி

கறிவேப்பிலை, மல்லி- தேவையான அளவு

செய்முறை :

பட்டர் பீன்ஸை உப்பு சேர்த்து நன்கு வேக விட்டு எடுக்கவும். இஞ்சி, புதினா, தக்காளி, மிளகாய்த்தூள் அரைத்து வைக்கவும். வாணலியில் எண்ணெய் ஊற்றி காய்ந்ததும் சீரகம் தாளித்து அரைத்த விழுதைப் போட்டு கலந்து விடவும். பின் வதங்கியதும் வெந்த பட்டர் பீன்ஸை போட்டு கிளறி, கரம் மசாலா தூவி கறிவேப்பிலை, மல்லி சேர்த்து கலந்து இறக்கவும்.

சுண்டல்

