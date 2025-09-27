மகளிர்மணி

வரகு உக்காரை

வரகு, பாசிப்பயறை வறுத்து, ரவையாகப் பொடித்து, பின் குக்கரில் வேக விடவும். வெல்லப்பாகில், வெந்த வரகு ரவையை சேர்த்து, நெய் ஊற்றிக் கிளறி விடவும்.
தேவையான பொருள்கள்:

வரகு -1 தேக்கரண்டி

பாசிப்பருப்பு - 100 கிராம்

வெல்லம் - 150 கிராம்

நெய் - 4 தேக்கரண்டி

முந்திரி - 5, தே.துருவல் - கால் கப்

ஏலக்காய்த்தூள், சுக்குத்தூள்-தேவையான அளவு

செய்முறை :

வெல்லம் வரகுடன் சேர்ந்து வரும் போது ஏலத்தூள், சுக்குத்தூள் தூவி முந்திரிப் பருப்பு, தே.துருவல் சேர்த்து இறக்கவும்.

முந்திரி

