வரகு உக்காரை

தேவையான பொருள்கள்:
வரகு -1 தேக்கரண்டி
பாசிப்பருப்பு - 100 கிராம்
வெல்லம் - 150 கிராம்
நெய் - 4 தேக்கரண்டி
முந்திரி - 5, தே.துருவல் - கால் கப்
ஏலக்காய்த்தூள், சுக்குத்தூள்-தேவையான அளவு
செய்முறை :
வரகு, பாசிப்பயறை வறுத்து, ரவையாகப் பொடித்து, பின் குக்கரில் வேக விடவும். வெல்லப்பாகில், வெந்த வரகு ரவையை சேர்த்து, நெய் ஊற்றிக் கிளறி விடவும். வெல்லம் வரகுடன் சேர்ந்து வரும் போது ஏலத்தூள், சுக்குத்தூள் தூவி முந்திரிப் பருப்பு, தே.துருவல் சேர்த்து இறக்கவும்.
