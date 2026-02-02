மகளிர்மணி

அவல் லாடு

அவல் லாடு
தேவையான பொருள்கள்:

சர்க்கரை, கெட்டி அவல் - தலா ஒரு கிண்ணம்

உருக்கிய நெய் - அரை கிண்ணம்

முந்திரி (நெய்யில் வறுத்தது) - 10

ஏலப்பொடி - கால் மேஜை கரண்டி

செய்முறை:

வெறும் கடாயில் அவலை சிவக்க வறுத்து, நைசாகப் பொடிக்கவும். சர்க்கரையையும் நைசாகப் பொடிக்கவும். ஒரு பாத்திரத்தில் இரண்டையும் சேர்த்துப் போட்டு ஏலம், முந்திரியும் போட்டு கலந்து நெய் ஊற்றி உருண்டைகளாகப் பிடிக்கவும்.

கே நாகலட்சுமி

