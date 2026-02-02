அரச இலைக் கொழுந்து துவையல்

தேவையான பொருள்கள்:
அரச இலைக் கொழுந்து - 10
கறிவேப்பிலை - இரண்டு ஆர்க்
புளி - கோலி குண்டளவு
மிளகாய் - 8
உளுந்தம் பருப்பு - 2 மேஜை கரண்டி
உப்பு - திட்டமாக
செய்முறை:
வாணலியில் சிறிது எண்ணெய் ஊற்றி முதலில் மிளகாய், பருப்பு இவற்றை நல்லெண்ணெய் சிறிது ஊற்றி வறுக்கவும். அதோடு அரசிலை, கறிவேப்பிலையும் சேர்த்து வதக்கி, புளியும் வதக்கி, ஆறியதும் துவையலாக அரைத்துச் சாப்பிடலாம்.
இது சிறுநீர் மண்டலத்துக்கு நல்லது. இதே முறையில் மந்தாரைக் கீரையையும் துவையலாக அரைத்துச் சாப்பிடலாம். சுடு சாதத்தில் துவையல் போட்டு நல்லெண்ணெய் ஊற்றிப் பிசைந்து சாப்பிட்டால் சுவையாக இருக்கும்.
கே நாகலட்சுமி
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.