மகளிர்மணி

பனங்கிழங்கின் பயன்கள்

பனங்கிழங்கை வேகவைத்து அத்துடன் சிறிது வெங்காயம், பச்சை மிளகாய் போட்டு இடித்து மாவாக்கிச் சாப்பிட மலச்சிக்கல் நீங்கும்.
பனங்கிழங்கின் பயன்கள்
Updated on
1 min read

பனங்கிழங்கை வேகவைத்து அத்துடன் சிறிது வெங்காயம், பச்சை மிளகாய் போட்டு இடித்து மாவாக்கிச் சாப்பிட மலச்சிக்கல் நீங்கும்.

பனங்கிழங்குடன் தேங்காய்ப் பால் சேர்த்துச் சாப்பிட்டால் கர்ப்பப்பைக்கு மிகவும் நல்லது.

பனங்கிழங்கை வேக வைத்து, அதனுடன் பூண்டு, மிளகு, உப்பு சேர்த்து இடித்து மாவாக்கிச் சாப்பிட்டால் வாயுத் தொல்லை வராது.

பனங்கிழங்கு சிவப்பு ரத்த செல்களைப் பராமரித்து உடலுக்குத் தேவையான இரும்புச்சத்தை அளிக்கிறது. இதனால் உடல்ரத்த ஓட்டம் சீராகிறது.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

பனங்கிழங்கு

Related Stories

No stories found.