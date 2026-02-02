பனங்கிழங்கின் பயன்கள்

பனங்கிழங்கை வேகவைத்து அத்துடன் சிறிது வெங்காயம், பச்சை மிளகாய் போட்டு இடித்து மாவாக்கிச் சாப்பிட மலச்சிக்கல் நீங்கும்.
பனங்கிழங்குடன் தேங்காய்ப் பால் சேர்த்துச் சாப்பிட்டால் கர்ப்பப்பைக்கு மிகவும் நல்லது.
பனங்கிழங்கை வேக வைத்து, அதனுடன் பூண்டு, மிளகு, உப்பு சேர்த்து இடித்து மாவாக்கிச் சாப்பிட்டால் வாயுத் தொல்லை வராது.
பனங்கிழங்கு சிவப்பு ரத்த செல்களைப் பராமரித்து உடலுக்குத் தேவையான இரும்புச்சத்தை அளிக்கிறது. இதனால் உடல்ரத்த ஓட்டம் சீராகிறது.
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.