உடல் சூடு தணிக்கும் புதினா

புதினாவை சட்னி, ஜூஸ் என எந்த விதத்திலும் பயன்படுத்தலாம்.
அசைவ உணவு சாப்பிடுபவர்கள், கொழுப்புப் பொருள்களைச் சாப்பிடுபவர்கள் எளிதில் ஜீரணம் ஆக வேண்டுமென்று நினைப்பவர்கள், புதினாவை சமையலில் சேர்த்துச் சாப்பிடுவது நல்லது.

புதினாவை நீர் விடாமல் அரைத்துப் பற்று போட்டால் தசை வலி, நரம்பு வலி, கீல் வாத வலிகளின் வேதனை குறையும்.

முகப்பரு மற்றும் வறண்ட சருமம் உள்ளவர்கள் புதினா இலைச் சாறை முகத்தில் தடவி வர, நல்ல பலன் கிடைக்கும்.

புதினா இலையை நீரில் ஊறவைத்து, அந்த நீரை அஜீரணம் உள்ளவர்கள் குடித்து வந்தால், நல்ல பலன் கிடைக்கும்.

புதினாவோடு இஞ்சி, மிளகு, சீரகம் சேர்த்துக் காய்ச்சி சாப்பிட்டால் வாந்தி, குமட்டல் நின்றுவிடும்.

புதினாவைத் தொக்குச் செய்து சாப்பிட்டு வந்தால், உடல் சூடானது தணிந்து விடும்.

எலுமிச்சைச் சாறு, புதினா இலைச்சாறு இவற்றோடு பனங்கற்கண்டு சேர்த்துக் குடித்து வந்தால், வியர்வை நாற்றம் நீங்கிவிடும்.

