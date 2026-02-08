மகளிர்மணி

வெனிலா ஸ்பாஞ்ச் கேக்

வெனிலா ஸ்பாஞ்ச் கேக்
1 min read

தேவையான பொருள்கள்:

மைதா- 2 கிண்ணம்

கன்டன்ஸ்டு மில்க்- 1 டின்

பேக்கிங் பௌடர்- 2 தேக்கரண்டி

பேக்கிங் சோடா- 1 தேக்கரண்டி

வெனிலா எசென்ஸ், பட்டர் எசென்ஸ்- தலா 1 தேக்கரண்டி

பால்- தேவையான அளவு

வெண்ணெய்- 100 கிராம்

செய்முறை:

சலித்த மாவுடன் வெண்ணெய், கண்டன்ஸ்டு மில்க் சேர்த்து நன்றாக பீட் செய்து பால், எசென்ஸ் சேர்த்துக் கலக்கவும். சலித்த மாவுக் கலவையில் எசன்ஸ் சேர்த்து, கலவையை சரியான பதத்தில் தயார் செய்து, தேவையெனில் பால் ஊற்றிக் கலந்து ப்ரீஹீட் செய்த அவனில் அரை மணி நேரம் வேகவிட்டுப் பின்னர் எடுக்கவும். ஆறியதும் விருப்பமான ஐசிங் செய்து அலங்கரித்துப் பரிமாறவும்.

மைதா

