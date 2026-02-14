வெற்றிலை ரசம்
வெற்றிலை ரசம்
மகளிர்மணி

வெற்றிலை ரசம்

புளித்தண்ணீரில் உப்பு போட்டு, பூண்டு, மிளகு, சீரகம் தட்டிப் போட்டு, அதில் வெற்றிலையையும் கிள்ளிப்போட்டு, கொதித்ததும் இறக்கி வைத்து, காய்ந்த மிளகாயும் சேர்த்து தாளிக்கவும்.
Published on

கே. நாகலட்சுமி

தேவையான பொருள்கள்:

வெற்றிலை - 4

காய்ந்த மிளகாய் - 1

மிளகு, சீரகம் - தலா அரை தேக்கரண்டி

பூண்டு - 2 பல்

புளித்தண்ணீர் - 500 மி.லி.

உப்பு - திட்டமாக

தாளிக்க:

கடுகு, வெந்தயம் - தலா அரை தேக்கரண்டி

எண்ணெய் - ஒரு தேக்கரண்டி

செய்முறை:

புளித்தண்ணீரில் உப்பு போட்டு, பூண்டு, மிளகு, சீரகம் தட்டிப் போட்டு, அதில் வெற்றிலையையும் கிள்ளிப்போட்டு, கொதித்ததும் இறக்கி வைத்து, காய்ந்த மிளகாயும் சேர்த்து தாளிக்கவும்.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

வெற்றிலை