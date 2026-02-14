மகளிர்மணி
வெற்றிலை ரசம்
கே. நாகலட்சுமி
தேவையான பொருள்கள்:
வெற்றிலை - 4
காய்ந்த மிளகாய் - 1
மிளகு, சீரகம் - தலா அரை தேக்கரண்டி
பூண்டு - 2 பல்
புளித்தண்ணீர் - 500 மி.லி.
உப்பு - திட்டமாக
தாளிக்க:
கடுகு, வெந்தயம் - தலா அரை தேக்கரண்டி
எண்ணெய் - ஒரு தேக்கரண்டி
செய்முறை:
புளித்தண்ணீரில் உப்பு போட்டு, பூண்டு, மிளகு, சீரகம் தட்டிப் போட்டு, அதில் வெற்றிலையையும் கிள்ளிப்போட்டு, கொதித்ததும் இறக்கி வைத்து, காய்ந்த மிளகாயும் சேர்த்து தாளிக்கவும்.
