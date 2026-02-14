சதகுப்பை ரசம்

கே. நாகலட்சுமி
தேவையான பொருள்கள்:
சதகுப்பை - 2 தேக்கரண்டி
துவரம் பருப்பு - 3 தேக்கரண்டி
மிளகு, சீரகம் - தலா ஒரு மேஜை கரண்டி
வரமிளகாய் - 1
புளி - நெல்லிக்காயளவு
கண்டதிப்பிலி - 3 குச்சி
உப்பு - திட்டமாக
தாளிக்க:
நெய் - ஒரு மேஜை கரண்டி
கடுகு - ஒரு மேஜை கரண்டி
கறிவேப்பிலை - 5 ஆர்க்குகள்
செய்முறை:
புளி, தாளிப்பு தவிர பாக்கி பொருள்களை வெறும் வாணலியில் வறுத்து கரகரப்பாகப் பொடிக்கவும். புளியைக் கரைத்துவிட்டு உப்பும், கால் மேஜை கரண்டி மஞ்சள் தூளும் சேர்த்து ஒரு கொதிவிடவும். பின் பொடியைப் போட்டு மேலும் ஒரு கொதிவிட்டு, பின் ரசத்தை விளாவி, நுரைத்து வந்ததும் இறக்கி, நெய்யில் தாளிக்கவும்.
