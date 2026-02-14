சித்த மருத்துவ குறிப்புகள்

கொய்யா இலை கஷாயம் வயிற்றுப்போக்கைக் கட்டுப்படுத்தும்.
கொய்யா இலையை மென்று தின்றால் குடல் வாயு தீரும்.
சந்தனத்தூள் கஷாயம் இதய வலியைக் குறைக்கும்.
சுண்டைக்காய் கபத்தைப் போக்கும்.
கொன்றைப்பூ கஷாயம் சர்க்கரை நோயைக் கட்டுப்படுத்தும்.
தும்பை இலைச்சாறு சளித்தொல்லையைப் போக்கும்.
அம்மன் பச்சரிசி பால் தடவ பருக்கள் குணமாகும்.
குப்பைமேனிச்சாறு, உப்பு, மஞ்சள் சேர்த்து தடவ பூரான் கடி விஷம் குணமாகும்.
