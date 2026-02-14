மகளிர்மணி

சித்த மருத்துவ குறிப்புகள்

கொய்யா இலை கஷாயம் வயிற்றுப்போக்கைக் கட்டுப்படுத்தும்.
சித்த மருத்துவ குறிப்புகள்
Updated on
1 min read

கொய்யா இலை கஷாயம் வயிற்றுப்போக்கைக் கட்டுப்படுத்தும்.

கொய்யா இலையை மென்று தின்றால் குடல் வாயு தீரும்.

சந்தனத்தூள் கஷாயம் இதய வலியைக் குறைக்கும்.

சுண்டைக்காய் கபத்தைப் போக்கும்.

கொன்றைப்பூ கஷாயம் சர்க்கரை நோயைக் கட்டுப்படுத்தும்.

தும்பை இலைச்சாறு சளித்தொல்லையைப் போக்கும்.

அம்மன் பச்சரிசி பால் தடவ பருக்கள் குணமாகும்.

குப்பைமேனிச்சாறு, உப்பு, மஞ்சள் சேர்த்து தடவ பூரான் கடி விஷம் குணமாகும்.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

சித்த மருத்துவம்

Related Stories

No stories found.