கருப்பட்டி இட்லி

நாகஜோதி கிருஷ்ணன்
தேவையான பொருட்கள்:
இட்லி மாவு - 250 மில்லி கிராம்
கருப்பட்டி - 150 கிராம்
தேங்காய்த் துருவல் - தேவையான அளவு
பாசிப்பருப்பு - 3 தேக்கரண்டி
உப்பு - சிறிது
செய்முறை:
பாசிப்பருப்பை வெறும் வாணலியில் வறுத்து எடுத்துக் கொள்ளவும். கருப்பட்டியுடன் சிறிது தண்ணீர் சேர்த்து பாகு காய்ச்சவும். பிறகு காய்ச்சிய பாகை ஆறவைத்து வடிகட்டி இட்லி மாவுடன் சேர்த்து, சிறிது உப்பு சேர்த்து கலந்து, இட்லிகளாக ஊற்றவும். மேலே வறுத்த பாசிப்பருப்பு மற்றும் தேங்காய்த் துருவலைத் தூவி, மூடிவைத்து வேகவிட்டு எடுக்கவும்.
