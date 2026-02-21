தேவையான பொருள்கள்:
இட்லி அரிசி - 250 கிராம்
கடலைப்பருப்பு, துவரம்பருப்பு -தலா ஒரு கிண்ணம்
காய்ந்த மிளகாய் -6
செய்முறை:
இட்லி அரிசி, கடலைப்பருப்பு, துவரம்பருப்பு, காய்ந்த மிளகாயை ஒன்றுசேர்த்து ரவை பதத்துக்கு அரைத்து வைத்துக்கொள்ளவும்.
குறிப்பு: தேவைப்படும்போது, இந்த மாவுடன் தண்ணீர், உப்பு சேர்த்துக் கரைத்து, வெங்காயம் நறுக்கிப் போட்டு அடை தயாரிக்கலாம்.
நாகஜோதி கிருஷ்ணன்
