அங்காயப் பொடி

தேவையான பொருள்கள்:
சுண்டைக்காய் வற்றல், வேப்பம்பூ, கறிவேப்பிலை - தலா ஒரு கைப்பிடி அளவு
சுக்கு - ஒரு பெரிய துண்டு
காய்ந்த மிளகாய் -6
கடுகு, மிளகு, சீரகம் - தலா 50 கிராம்
பெருங்காயத்தூள் - சிறிதளவு
உப்பு -தேவையான அளவு.
செய்முறை:
வெறும் வாணலியை அடுப்பில் வைத்து, மிதமான தீயில் ஒவ்வொரு பொருளையும் தனித் தனியாக வறுத்து, தேவையான உப்பு, சிறிதளவு பெருங்காயத்தூள் சேர்த்து மிக்ஸியில் பொடித்துக்கொள்ளவும்.
குறிப்பு: இந்தப் பொடியை ஆறு மாதம் வரை வைத்து உபயோகிக்கலாம். சூடான சாதத்துடன் கலந்து சாப்பிட ருசியாக இருக்கும். உடல்வலி, வயிற்று உபாதைகளுக்குச் சிறந்த நிவாரணி இது.
