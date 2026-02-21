கீரைப்பொடி

தேவையான பொருள்கள்:
கோங்கூரா (புளிச்சக்கீரை), கறிவேப்பிலை, புதினா - ஒரு கைப்பிடி அளவு
உப்பு - தேவையான அளவு.
செய்முறை:
கோங்கூரா (புளிச்சக்கீரை) இலை, கறிவேப்பிலை, புதினா ஆகியவற்றைச் சுத்தம் செய்து பொடிப் பொடியாக நறுக்கி, ஒரு துணியில் போட்டு, வெயிலில் உலர்த்தவும். பிறகு, இவற்றை வெறும் வாணலியில் லேசாக வறுக்கவும். இவற்றுடன் உப்பு சேர்த்துப் பொடிக்கவும்.
நாகஜோதி கிருஷ்ணன்
