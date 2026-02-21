மகளிர்மணி

கீரைப்பொடி

கோங்கூரா (புளிச்சக்கீரை) இலை, கறிவேப்பிலை, புதினா ஆகியவற்றைச் சுத்தம் செய்து பொடிப் பொடியாக நறுக்கி, ஒரு துணியில் போட்டு, வெயிலில் உலர்த்தவும்.
தேவையான பொருள்கள்:

கோங்கூரா (புளிச்சக்கீரை), கறிவேப்பிலை, புதினா - ஒரு கைப்பிடி அளவு

உப்பு - தேவையான அளவு.

செய்முறை:

கோங்கூரா (புளிச்சக்கீரை) இலை, கறிவேப்பிலை, புதினா ஆகியவற்றைச் சுத்தம் செய்து பொடிப் பொடியாக நறுக்கி, ஒரு துணியில் போட்டு, வெயிலில் உலர்த்தவும். பிறகு, இவற்றை வெறும் வாணலியில் லேசாக வறுக்கவும். இவற்றுடன் உப்பு சேர்த்துப் பொடிக்கவும்.

நாகஜோதி கிருஷ்ணன்

