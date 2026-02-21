மகளிர்மணி

கொள்ளுப்பொடி

Updated on
1 min read

தேவையான பொருள்கள்:

கொள்ளு - 100 கிராம்

காய்ந்த மிளகாய் -6

உளுந்தம் பருப்பு - 100 கிராம்

பெருங்காயத்தூள் - சிறிதளவு

உப்பு -தேவையான அளவு.

செய்முறை:

வெறும் வாணலியில் கொள்ளு, காய்ந்த மிளகாய், உளுந்தம் பருப்பை தனித்தனியாக எண்ணெய் விடாமல் வறுக்கவும். இவற்றுடன் தேவையான உப்பு, சிறிதளவு பெருங்காயத்தூள் சேர்த்துப் பொடித்துக்கொள்ளவும்.

குறிப்பு: கொள்ளு, கொழுப்புச்சத்தைக் குறைக்கும்.

நாகஜோதி கிருஷ்ணன்

கொள்ளு

