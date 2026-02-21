கொள்ளுப்பொடி

தேவையான பொருள்கள்:
கொள்ளு - 100 கிராம்
காய்ந்த மிளகாய் -6
உளுந்தம் பருப்பு - 100 கிராம்
பெருங்காயத்தூள் - சிறிதளவு
உப்பு -தேவையான அளவு.
செய்முறை:
வெறும் வாணலியில் கொள்ளு, காய்ந்த மிளகாய், உளுந்தம் பருப்பை தனித்தனியாக எண்ணெய் விடாமல் வறுக்கவும். இவற்றுடன் தேவையான உப்பு, சிறிதளவு பெருங்காயத்தூள் சேர்த்துப் பொடித்துக்கொள்ளவும்.
குறிப்பு: கொள்ளு, கொழுப்புச்சத்தைக் குறைக்கும்.
நாகஜோதி கிருஷ்ணன்
